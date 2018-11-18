كندا تعلن عدم تمديد مهمتها العسكرية في مالي

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان عدم تمديد المهمة العسكرية لبلاده في مالي، والتي من المقرر أن تنتهي في مطلع يوليو القادم.

وقال "ساجان" - في تصريحات على هامش منتدى (هاليفاكس) للأمن الدولي المقام بكندا حول التمديد المحتمل لبعثة السلام الكندية في مالي، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد - إن المناقشات التي أجراها مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تؤد إلى تمديد البعثة الكندية.

وأضاف الوزير الكندي أنه في كل عام، تتحمل دولة جديدة مسئولية نشر قوات لها في مالي، وأن بلاده أوفت بوعدها الذي دام عاما بإرسالها بعثة عسكرية إلى مالي حتى يوليو القادم، مبينا أن الأمم المتحدة تنظر مع الدول الأخرى استبدال القوات الكندية في مالي.

وتشارك كندا - حاليا - بثمان مروحيات و250 عسكريا في مالي لإنقاذ الجرحى من قوات حفظ السلام والعاملين في الأمم المتحدة ونقل القوات والمعدات.

وكانت بعثة القوات الكندية قد بدأت - مطلع يوليو الماضي - في شمال مالي بمدينة "جوا" لتحل محل القوات الألمانية.

يذكر أن المهمة العسكرية في مالي تعد من المهام الخطرة للأمم المتحدة، حيث قتل 22 فردا من قوات حفظ السلام هذا العام ،كما قتل 177 شخصا منذ بدء المهمة في عام 2013.