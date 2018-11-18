أمانة بغداد: قدمنا 533 شهيدا جراء العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية

أكدت أمانة بغداد، اليوم الأحد، أنها قدمت 533 شهيدا أثناء تأدية عملهم خلال السنوات الماضية جراء العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "داعش".

وقالت الأمانة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الاعتداءات الإرهابية على كوادرها شبه يومية، إلى جانب تدمير للممتلكات العامة والخاصة للأمانة.

وأكدت الأمانة على حجم الصعوبات التي تواجهها من أجل توفير الخدمات وأن التضحيات التي تقدمها هو دليل واضح على استمرارها بأداء واجبها تجاه العاصمة رغم المشقة والظروف المالية الصعبة.

يذكر أن القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي نهائيا، ومواصلة البحث عن الخلايا النائمة للتنظيم.