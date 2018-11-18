تحركات للجيش العراقي لصد داعش على حدود سوريا

تواصل القوات العراقية ملاحقاتها لمسلحي داعش في الموصل، فقد أعلنت بغداد اعتقال أعداد من مسلحي التنظيم في المدينة. يتزامن ذلك مع قيام الجيش العراقي بتكثيف وجوده على الشريط الحدودي مع سوريا.