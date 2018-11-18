تحركات للجيش العراقي لصد داعش على حدود سوريا

الأكثر قراءة
فيديو.. والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: أخبرني بمشكلته مع القاتل قبل الجريمة
«واشنطن بوست»: «بن سلمان» أمر باغتيال «خاشقجي» في إسطنبول
فيديو.. شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية: «3 أشخاص نفذوا الجريمة»
خالد بن سلمان يُكذب تقرير واشنطن بوست عن مقتل خاشقجي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
مؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
تواصل القوات العراقية ملاحقاتها لمسلحي داعش في الموصل، فقد أعلنت بغداد اعتقال أعداد من مسلحي التنظيم في المدينة. يتزامن ذلك مع قيام الجيش العراقي بتكثيف وجوده على الشريط الحدودي مع سوريا.