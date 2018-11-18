الأحد 18 نوفمبر 2018 10:42 م القاهرة القاهرة 21.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

تحركات للجيش العراقي لصد داعش على حدود سوريا


نشر فى : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 9:54 م | آخر تحديث : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 9:54 م

تواصل القوات العراقية ملاحقاتها لمسلحي داعش في الموصل، فقد أعلنت بغداد اعتقال أعداد من مسلحي التنظيم في المدينة. يتزامن ذلك مع قيام الجيش العراقي بتكثيف وجوده على الشريط الحدودي مع سوريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك