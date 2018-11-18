قمة لبوتين وأردوغان في اسطنبول غدا الاثنين

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة اسطنبول غدا الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن عقد هذه القمة يأتي بمناسبة إنهاء جزء من مشروع خط أنابيب الغاز "توركيش ستريم" الذي سينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى الساحل التركي في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر غرب اسطنبول.

ومن المنتظر أن تتطرق القمة إلى مواضيع إقليمية أخرى، بينها الحرب الأهلية في سورية التي يتبنى فيها الجانبان موقفين متناقضين، إذ تدعم موسكو الرئيس السوري بشار الأسد فيما تقف أنقرة مع المعارضة السورية.

وتعد تركيا واحدة من أكبر عملاء الغاز الروسي، وكان قد بدأ بناء الخط في مايو من العام الماضي، وتهدف تركيا إلى تخصيص المرحلة الأولى من المشروع للسوق التركي على أن يتم تصدير الغاز إلى جنوب أوروبا وجنوب شرق أوروبا في المرحلة الثانية.

وكانت الدولتان قد اتفقتا في سبتمبر الماضي على إنشاء منطقة معزولة في إدلب ما منع شن هجوم للقوات السورية على المدينة بشكل مؤقت، لكن قوات المعارضة لم تنسحب من ادلب.

وتعد إدلب هي آخر المعاقل الكبرى لقوات المعارضة في سوريا ويعيش في هذه المنطقة نحو 3 ملايين مدني نصفهم تقريبا بلا مأوى.