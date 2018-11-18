الوطن الإماراتية: استقالة ليبرمان تبين مدى تعطش قادة الاحتلال لدماء الفلسطينيين

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بحجة تقاعس حكومة بنامين نتنياهو عن الرد بعملية واسعة على غزة، أتت لتبين مدى التعطش لدماء الفلسطينيين من قبل قادة الاحتلال، وكأن كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد من محارق ومجازر ونكبات وويلات لم يرض هذا العدوان الذي يريد البعض أن يدفع باتجاهه.

وقالت الصحيفة في تعليق اليوم (الأحد) تحت عنوان " سباق انتخابي على الدم الفلسطيني" إن الدعوات في أوساط الاحتلال لإجراء انتخابات مبكرة بحجة الخلاف حول العملية التي يرى قادة إسرائيل ضرورة القيام بها، تؤكد أن ما انتهجته إسرائيل طويلًا من جعل دماء الفلسطينيين وسيلة وورقة انتخابية لا يزال على حاله ولم يتغير، ومقابل تحقيق أي مكاسب لا تمانع سلطات الاحتلال وأصحاب القرار فيه من ارتكاب مجزرة وإبادة جديدة يكون ضحيتها الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الوطن" أن السباق على أصوات المستوطنين يتخذ من زيادة معاناة الفلسطينيين وسيلة متواصلة -لم تتوقف يومًا- وهذا يفضح ما يحاول الاحتلال التسويق له دوليًا وأمام العالم من أنه مستهدف ويتعرض للتهديدات والمخاطر، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره الواجب كاملاً، والتحرك لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته والدفع باتجاه إنهاء الصراع وفق أسس الحل الشامل.