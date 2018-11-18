مقتل وإصابة 3 رجال أمن في هجوم على مركز للشرطة جنوب غرب النيجر

قتل اثنان من رجال الأمن، كما أصيب آخر جراء هجوم نفذه جهاديون مشتبه بهم استهدف مركزا للشرطة في مدينة "ماكالوندي" الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب عاصمة النيجر "نيامي" وأيضا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

ونقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، عن مصدر محلي - لم تسمه - القول إن مسلحين مجهولين وصلوا على متن دراجة نارية وشنوا هجوما استمر ربع ساعة على مركز الشرطة، حيث أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخر، مضيفا أن التعزيزات الأمنية إلى موقع الحادث.

وأوضح المصدر أن قوات جيش النيجر انتشرت بشكل مكثف في هذه المنطقة منذ نهاية أكتوبر الماضي في محاولة لوقف دوامة الهجمات في هذه المنطقة، وأن العمليات العسكرية مستمرة هناك منذ عدة أيام.

وكان مسلحون مجهولون قد خطفوا قسا إيطاليا من منزله في جنوب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو في 17 سبتمبر الماضي، حيث يعيش بالبلاد منذ 11 عاما، وذلك في ثاني حادث خطف مواطن أوروبي بالبلد الواقع في غرب أفريقيا هذا العام.