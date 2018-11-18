أوردت قناة (الإخبارية) العراقية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شخص فتح النار على دورية للشرطة الاتحادية في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "دوريات النجدة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص أقدم على فتح نيران أسلحته على سيارة تابعة للشرطة الاتحادية ضمن منطقة شارع فلسطين في ساحة كهرمانة وسط بغداد"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

يشار إلى أن عددا من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية أصيبوا - في وقت سابق - جراء هجوم مسلح جنوب غربي محافظة كركوك.