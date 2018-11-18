محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في دبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن الجانبين تبادلا أطراف الحديث حول عدد من المسائل والموضوعات المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته وحكومته الجديدة فتح قنوات جديدة بين الجانبين يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون بين بلاده ودولة الإمارات خاصة على صعيد العلاقات الإجتماعية والسياحية وبناء شراكة إستثمارية طويلة الأمد تنعكس خيرا على مصالح البلدين والشعبين المشتركة.