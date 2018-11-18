إطلاق اسم ولي عهد النرويج على سفينة أبحاث

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تم إطلاق اسم ولي عهد النرويج، هاكون، رسميا أمس السبت، على سفينة أبحاث نرويجية طولها 100 متر مصممة لتنفيذ عمليات على مدار العام في المياه الجليدية .

وقالت الأميرة إنجريد ألكسندرا، ابنة هاكون (14 عامًا)، في حفل تسمية السفينة في مدينة ترومسو شمالي البلاد: "أطلقت عليك اسم (ولي العهد هاكون)".

وأضافت: "أتمنى أن يحالفك ويحالف الطاقم الحظ الجيد في مهماتك في الشمال والجنوب".

وأوضح يان جونار وينثر بالمعهد القطبي النرويجي، أن الشعب اختار اسم السفينة خلال عملية تصويت، وهو يعد اعترافا باهتمام الأسرة الملكية بالمناطق القطبية.

وفي كلمته قال ولي العهد هاكون إنه "من المهم للغايةأن يكون لدينا معرفة أكثر بالمناطق القطبية والتغير المناخي، ففي النهاية إنه أمر يتعلق بالحفاظ على الكوكب".

ويملك السفينة المعهد القطبي النرويجي، وهي يمكنها أن تأوي طاقما مكونا من نحو 15 فردا، و35 باحثا وكانت تجري تجارب منذ مايو الماضي.