قاض أمريكي: المتهم بمحاولة اغتيال ريجان أصبح لا يمثل خطرا على نفسه أو الآخرين

قال قاض فيدرالي أمريكي إن جون هينكلي، المتهم بإطلاق الرصاص على الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1981، أصبح لا يمثل خطرا على نفسه أو الآخرين، وأن بمقدوره أن يعيش بمفرده .

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية الليلة - أن هينكلى اعتبر "غير مذنب" بإطلاق الرصاص على الرئيس الأمريكي الراحل ريجان الذى أصيب بجراح مع 3 آخرين لإصابته وقت الحادث بمرض عقلي جعله غير مسئول جنائيا عن أفعاله.

وأشار الراديو الأمريكي إلى أن هينكلى - الذي ارتكب هذا الحادث وعمره 25 عاما - أودع في مستشفى سانت اليزابيث للأمراض العقلية بواشنطن لمدة 35 عاما، حيث يطالب محاميه الحالي بارى ليفين بضرورة الإفراج غير المشروط عن موكله ، فيما حددت المحكمة شهر يونيو المقبل موعدا للنظر فى هذا الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث أدى إلى إصابة جيم برادلي المتحدث الصحفي للرئيس ريجان بالشلل .