المعارضة السورية: داعش يعدم امرأتين بسبب التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية

ذكرت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الأحد، أن تنظيم (داعش) الإرهابي أعدم امرأتين في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بسبب التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إلى أن الجيب الأخير لتنظيم (داعش) شرق الفرات يشهد هجوما متجددا لمسلحي التنظيم على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية"، حيث تدور اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة هجين، وسط أنباء عن وقوع خسائر من الطرفين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحضيراتهما لإطلاق عملية عسكرية من أجل مسح "داعش" من المنطقة، حسب المصادر.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - في وقت سابق - مقتل 36 شخصا على الأقل من أفراد مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي جراء غارات نفذها التحالف الدولي على آخر جيب تحت سيطرة التنظيم شرقي سوريا، وذلك في الوقت الذي نفى فيه التحالف صحة التقارير التي تحدثت عن إصابة مدنيين في هذه الغارات.