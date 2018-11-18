مليونير مرشح لرئاسة حزب ميركل: أنتمي إلى الطبقة المتوسطة

دافع فريدريش ميرتس، أحد المرشحين لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، عن تصريحاته التي قال فيها إنه يعد نفسه بدخله السنوي الذي يصل إلى مليون يورو من الطبقة المتوسطة العليا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، قال الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، إنه بدأ في مدينة زاربروكن بدخل معقول لمتدرب يعول أسرة لديها طفلان "أما اليوم فإن إجمالي ما أتقاضاه يبلغ نحو مليون يورو".

ورد ميرتس، الأربعاء الماضي، على سؤال من أحد قراء "بيلد"، حول ما إذا كان مليونيرا، بقوله إنه لا يمتلك على أية حال أقل من ذلك لكنه يعتبر نفسه من "الطبقة المتوسطة العليا"، وقد أثار هذا التصريح لميرتس الذي يترأس فرع شركة بلاكروك الأمريكية العملاقة للاستثمارات (بلاكروك ألمانيا)، انتقادات كثيرة.

ورد ميرتس على هذه الانتقادات في تصريحاته للصحيفة اليوم، قائلا إن الطبقة المتوسطة في المجتمع لا تمثل بالنسبة له مقدارا اقتصاديا خالصا، مضيفا: "فقد تعلمت من والدي القيم التي تتسم بها الطبقة المتوسطة، ومن بينها الاجتهاد والانضباط والاستقامة والاحترام والعلم الذي على المرء أن يعيده بشكل ما إلى المجتمع، إذا كانت لديه القدرة على ذلك".

وأضاف ميرتس أنه عندما يسمع عبارات الطبقة العليا أو الفئة العليا، فإنه يفكر في هؤلاء الناس الذين ورثوا مالا كثيرا أو شركة واستمتعوا بحياتهم لهذا السبب، قائلا "لكن هذا ليس موجودا في حالتي".