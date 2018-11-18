العاهل الأردني يبحث سبل التعاون المشترك مع الرئيس المقدوني

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف الذي يزور الأردن حاليًا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى بحث جهود محاربة الإرهاب والتطرف وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال عبدالله الثاني، خلال المباحثات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية، وأتمنى أن نقوم خلال وجودكم في الأردن بتحديد القطاعات التي من شأنها الارتقاء بمستويات التعاون المشترك"، مشيرًا إلى أن الأردن ومقدونيا يتمتعان بعلاقات جيدة جدًا على المستوى السياسي، وكذلك في مجال التعاون الأمني والدفاعي.

من جانبه، أعرب الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات.