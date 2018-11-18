مقتل 40 شخصا في غارات جوية للتحالف الدولي على تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا،‭ ‬معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم يوم أمس السبت في أحدث موجة من الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد آخر جيب ما زال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قرب الحدود مع العراق وذلك حسبما قال التنظيم وبعض السكان المحليين.

وعندما سئل المتحدث باسم التحالف عن التقارير التي تحدثت عن شن غارات جوية في منطقة البقعان قرب هجين على الضفة الشرقية لنهر الفرات يوم السبت أكد شن غارات ولكنه نفى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف الكولونيل شين ريان المتحدث باسم التحالف أن ”التحالف يتخذ إجراءات قوية لتحديد وقصف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية الملائمة من أجل تفادي سقوط ضحايا من غير المقاتلين“.ونقلت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم الدولة الإسلامية عن مصدر طبي قوله إن 40 شخصا لقوا حتفهم وهو إعلان أوردته أيضا وسائل الإعلام الرسمية السورية.

وقالت أسر من المنطقة ووسائل الإعلام الرسمية السورية إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في الأسبوعين الماضيين نتيجة غارات جوية شنتها قوات التحالف الأمريكية في هجين والمناطق المحيطة بها.وقدمت الحكومة السورية احتجاجا للأمم المتحدة قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع بشأن غارة جوية شنتها قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتي قالت إنها أدت إلى سقوط 26 قتيلا من المدنيين في هجين.