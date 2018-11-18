مقتل 12 شخصا بسبب الطقس السيئ في فيتنام

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم في مدينة نها الساحلية في فيتنام، عقب أن ضربت عاصفة استوائية ساحل المدينة.

وأفاد موقع فن اكسبريس الإخباري، بأن من بين القتلى شخصين، بينهما صبي، 7 أعوام، لقيا حتفهما إثر انهيار حائط مطعم صباح اليوم الأحد.

وكانت عاصفة توراجي، التي تم خفض تصنيفها إلى منحدر استوائي صباح اليوم، قد وصلت فيتنام أمس السبت، ومن المتوقع أن تؤدي لهطول أمطار غزيرة في جنوب البلاد حتى غدا الاثنين.

وقد وصل ارتفاع منسوب مياه الأمطار 2.35 متر في مدينة نها ترانج، بحسب ما ذكره موقع توي تري الإخباري.

وتستعد السلطات لمواجهة مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع استمرار هطول الأمطار.