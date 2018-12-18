وزير الخارجية التركي: اعتقال العديد من مؤيدي فتح الله جولن في أمريكا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على العديد من مؤيدي رجل الدين فتح الله جولن في الولايات المتحدة.

وأضاف تشاووش أوغلو، في جلسة برلمانية بأنقرة أن هناك "تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي) في 15 ولاية، وفي بعض الأماكن، بما في ذلك في ولاية نيو جيرسي، بدأت الاعتقالات".

وتتهم الحكومة التركية جولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016, ومنذ ذلك الحين، كانت حقيقة إقامة جولن في الولايات المتحدة، والتي ترفض حتى الآن تسليمه، مصدر توتر بين البلدين.

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قال وزير الخارجية التركي إنه سلم نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، قائمة تضم 84 اسمًا تطلب تركيا تسليمهم.

وتابع في كلمة له خلال فعاليات منتدى بالدوحة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسليم جولن خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وأضاف تشاووش أوغلو "في المرة الأخيرة عندما التقينا في بوينس ايرس، أبلغ الرئيس ترامب الرئيس أردوغان بأنهم يعملون على ذلك. لكننا نحتاج الى رؤية خطوات ملموسة".

وينفى جولن وقوفه وراء محاولة الانقلاب.