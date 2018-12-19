مهندس معماري إيطالي شهير يشرف على بناء جسر جنوة الجديد

قال عمدة مدينة جنوة الإيطالية، ماركو بوتشي، إن المهندس المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو سيشرف على بناء جسر جنوة الجديد للسيارات بعدما انهار الجسر السابق قبل أربعة أشهر مما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

وأوضح بوتشي، اليوم الثلاثاء، أن تصميمات بيانو ستنفذها مجموعة من شركات إيطالية هي ساليني امبريجيلو وفينكانتيري وايطالفير.

وتحتاج مدينة جنوة الساحلية جسرا جديدا للسيارات ليحل محل جسر "موراندي"، الذي أنهار في 14 يوليو، مما تسبب في سقوط السيارات والشاحنات من ارتفاع 45 مترا.

وقدم بيانو، وهو من مواطني جنوة، تصميمه لجسر بديل في آب/أغسطس، والذي يشمل 18 عمودا على شكل صالب السفينة (الذي يحفظ توازنها في الماء) و43 عمود إنارة، عمود لكل شخص قتل في حادث الانهيار.

وقال بيلوتشي إن المجموعة الفائزة ببناء الجسر عرضت إقامته مقابل 202 مليون يورو (230 مليون دولار) وإكمال البناء بنهاية 2019.