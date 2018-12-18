السيناتور الأمريكي كريس كونز يتهم ترامب باستخدام خطاب «زعماء المافيا»

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لما وصفه أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بتبني خطاب أشبه بخطاب المافيا لوصفه محاميه الخاص السابق مايكل كوهين بأنه "فأر".

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس كونز لشبكة سي إن إن الإخبارية إن ترامب "بدا كزعيم مافيا أكثر من كونه رئيسا للولايات المتحدة."

وقال ترامب قبل تصريحات كونز بيوم واحد إن كوهين "أصبح فأرًا" متهما من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية بأعمال مخالفة للقانون.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الأحد الماضي أن محاميه وذراعه اليمنى السابق مايكل كوهين أصبح "فأرًا" عقب ارتكابه "أعمال مخالفة للقانون لا تُصدق".

وتساءل الرئيس الأمريكي: "لقد اقتحموا مكتب وكيل قانوني، لكن لماذا لم يقتحموا مكاتب اللجنة الوطنية الديمقراطية أو مكاتب هيلاري كلينتون."

وقال كونز لسي إن إن الاثنين إن "فكرة اقتحام الوكيل القانوني لترامب تأتي على خلاف الأسس التي ينص عليها قانوننا."

وأضاف: "لقد كان لديهم مذكرة قانونية تتضمن تصريح القاضي لهم بالدخول."

وتابع: "إن استخدامه (ترامب) لفظ 'فأر' في وصف كوهين يجعله بكل صراحة يبدو كزعيم عصابة أكثر من كونه رئيسا للولايات المتحدة."

ولم يعلق الرئيس الأمريكي على تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير.

واقتحم محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب كوهن في إبريل/ نيسان الماضي للبحث عن وثائق سرية بتكليف من روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وحُكم على كوهين بالسجن الأسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتهاك القواعد الحاكمة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، والكذب على مجلس الشيوخ بشأن التهرب الضريبي، وذلك بعد أن أرجع الدافع إلى بعض مخالفاته القانونية إلى إساءة استغلال النفوذ من قبل الرئيس ترامب.

واتهم الرئيس الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز في وقت سابق، كما لا يزال ترامب في حرب كلامية مع جيمس كومي، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، منذ عزل الأخير من منصبه العام الماضي.

واشتبك جيمس كومي مع ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما دافع عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي من توصيف لإجراءات هذه الجهة الأمنية السيادية.

وقال كومي: "لقد صدر هذا الكلام عن رئيسنا متضمنا كذبا بشأن تنفيذ مذكرة تفتيش قانونية صادرة عن قاضي فيدرالي. العار على الجمهوريين الذين لم ينطقوا بكلمة عندما وقع ذلك."

ووصف كومي ما حدث من هجوم على الوكالة الأمريكية وما صفه "بحكم القانون" بأنه "مأساة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية الاثنين.

وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة يقوض حكم القانون، واصفا شخصا أظهر تعاونا بأنه 'فأر'."

وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بالجمهوريين والديمقراطيين، إنما بمعنى أن تكون أمريكيا. ولابد أن يهب أحد للدفاع عن مكتب التحقيقات الفيدرالي وحكم القانون."

وقال أندرو ماكارثي، النائب السابق للمحامي العام الأمريكي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ترامب ما كان ينبغي له أن يستخدم لفظ "فأر".

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يوصف فيها ترامب بأنه "زعيم مافيا".

ففي وقت سابق من هذا الصيف، واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة من قبل معارضيه بعد إشادته بالمستشار السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت، الذي يواجه اتهامات بمخالفة القانون في الوقت الراهن، "لرفضه الاستسلام" و"تلفيقه روايات حتى يتوصل إلى صفقة".