مجلس الجامعة العربية يبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية

بدأت أعمال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السودان والتى يمثلها مندوبها الدائم بالجامعة السفير عبدالمحمود عبدالحليم اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، الذى جاء بناء على طلب دولة فلسطين وذلك لخطورة الأوضاع فيها، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، الموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، بالإضافة إلى الموقف الأسترالي الأخير بشأن إعلانها المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

من جانبه، قال السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع مندوبي الدول العربية على آخر التطورات وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى الموقف المرتقب لرئيس البرازيل المنتخب بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، كما سيبحث الاجتماع الموقف الأسترالي بشأن موقف مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول المكانة القانونية للمدينة المقدسة.

وأضاف العكلوك، في تصريحات له قبيل انطلاق الاجتماع، أن فلسطين تسعى من خلال الاجتماع التنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ قرار يتضمن مواقف عربية عملية للحيلولة دون هذا التحول الخطير للموقف البرازيلي من القضية الفلسطينية ورفض القرار الأسترالي بشأن مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وتحديد الدعوة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن مجلس الجامعة سيناقش أيضا الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطينى والاعتداءات على ممتلكاتهم في طرقات الضفة الغربية والقدس أو من خلال الهجوم تحت جنح الظلام على منازل المواطنين الآمنين.