البرلمان العراقي يفشل في التصويت على مرشحي وزارة الداخلية والدفاع والتربية والهجرة

فشل مجلس النواب العراقي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، في التصويت على مرشحي وزارة الداخلية والدفاع والتربية والهجرة، وقرر رفع الجلسة إلى الخميس المقبل.

وذكرت قناة «السومرية نيوز»، أن مجلس النواب خلال جلسته الـ19 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 261 نائبا صوت على تعيين عبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وأن انسحاب عدد من الكتل السياسية أدى إلى عدم التصويت على المرشحين وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع.

ونقلت (السومرية نيوز) عن مصدر برلماني قوله إن مجلس النواب قرر رفع جلسته التى عقدت اليوم إلى بعد غد الخميس.