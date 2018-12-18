الاتحاد الأوروبي يؤكد إقامة شراكة حقيقية ومستدامة مع الدول الأفريقية

جدد الاتحاد الأوروبي طموحه فى إقامة شراكة حقيقية وعادلة ومستدامة مع الدول الأفريقية.

ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية، عن رئيس المفوضية جان كلود يونكر قوله أثناء جلسات الحوار العالي المستوى بين أوروبا وأفريقيا والذي تستضيفه اليوم النمسا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أن التحالف الأوروبي – الأفريقي، الذي لم يمض على إطلاقه أكثر من ثلاثة أشهر بدأ ببلورة مشاريع اقتصادية وتجارية مشتركة بين القارتين تهدف إلى تكثيف الاستثمار وتعزيز النمو.

وأشار يونكر الى أنه من ضمن المشاريع التي تم إقرارها اليوم تقديم ضمانات أوروبية للاستثمارات الخارجية القادمة إلى أفريقيا بقيمة 75 مليون يورو من المتوقع أن تفيد في اجتذاب استثمارات تصل إلى 750 مليون يورو لأصحاب المشاريع في دول جنوب الصحراء.

ولفت الى أن المبالغ الأوروبية ستسهم في ضمان قروض بشروط ميسرة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول الأفريقية لخلق 800 ألف فرصة عمل خاصة للمجموعات الأكثر احتياجاً وللنساء" حسب بيان المفوضية.

كما قرر الاتحاد تأسيس صندوق جديد بقيمة 45 مليون يورو لدعم المشاريع الزراعية ومساعدة 700 ألف أسرة في المناطق الريفية في دول متعددة من دول جنوب الصحراء.

ويريد الاتحاد الأوروبي توسيع الاستثمار في أفريقيا في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتجارة والبنى التحتية أملاً في تحسين ظروف حياة الناس وردعهم عن التفكير في الهجرة إلى أوروبا.

ويأمل الأوروبيون أن يتمكنوا من ضخ استثمارات في أفريقيا تتراوح ما بين 300 و350 مليون يورو سنوياً في الفترة ما بين 2018-2020.

كما يريد الأوروبيون الانخراط بحوار سياسي وأمني مع جيرانهم الأفارقة لتعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات متعددة مثل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة وضبط الحدود.