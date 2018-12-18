الصين تحيي الذكرى الأربعين للانفتاح الاقتصادي

من المقرر أن يدلي الرئيس الصيني شي جين بينج بخطاب رئيسي اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للسياسات الاقتصادية التي حولت الصين إلى أحد أكبر اقتصادات العالم.

ومن المتوقع أن يعيد شي إلى الأذهان خطابا ألقاه الزعيم الشيوعي السابق دنج شياو بينج في ديسمبر 1978 الذي كان بمثابة بداية فترة "الرأسمالية ذات الخصائص الصينية" في البلاد.

وساعدت إصلاحات دنج على إخراج البلاد من دائرة الفقر المدقع الذي أحدثته السياسات الكارثية للرئيس ماو تسي تونج وإعادة تشكيل الصين لتصبح قوة عالمية.

غير أنه من غير الواضح ما إذا كان شي – الذي عمل على تعزيز صورته الشخصية خلال سنواته الخمس في السلطة وشدد قبضة الحزب الشيوعي على الاقتصاد - سيذكر دنج في خطابه.

وفي المناسبات التي أقيمت في بكين وشنتشن بمناسبة 40 عاما من "الإصلاح والانفتاح"، ظهر شي بشكل أكثر بروزا من دنج.

وفي الوقت نفسه، ما يزال شي يكافح واحدة من أكبر الأزمات في فترة رئاسته، في ظل الحرب التجارية التي تخوضها بلاده مع الولايات المتحدة والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الصيني.

وتريد الولايات المتحدة أن تواصل الصين مزيدا من الانفتاح في اقتصادها، وكذلك إنهاء الدعم الحكومي للشركات المملوكة للدولة والصناعات عالية التقنية.