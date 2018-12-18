ترامب يتمنى «الحظ السعيد» لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق قبل محاكمته

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تمنياته بـ«الحظ السعيد» لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، مايكل فلين، قبل أن تصدر محكمة في واشنطن حكمها عليه اليوم الثلاثاء، بسبب كذبه على المحققين الاتحاديين بشأن صلاته بروسيا.

وكتب ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أتمنى الحظ السعيد للجنرال مايكل فلين اليوم في المحكمة.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيقوله، على الرغم من الضغط الهائل الذي يتعرض له، بشأن التواطؤ الروسي في حملتنا السياسية الكبرى، والتي تبدو ناجحة للغاية. لم يكن هناك تواطؤ!.

وطلب محامو فلين، وهو ليفتنانت جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي ومساعد مقرب سابق لترامب، بتجنيبه أي عقوبة بالسجن بعد أن اعترف بأنه كذب في شهادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار المحامون إلى «المساعدة الجوهرية وفي التوقيت المناسب» التي قدمها للسلطة التنفيذية في التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

يشار إلى أن فلين يتعاون الآن مع فريق المحققين بقيادة المستشار الخاص، روبرت مولر، والمعني بالبحث في الصلات بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية والفريق الرئاسي الانتقالي.