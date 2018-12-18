المستشار النمساوي يتعرض لانتقادات من تياره المحافظ حول الهجرة رغم شعبيته الجارفة

تدفق نحو 17 ألف متظاهر ينتمون إلى تيار اليسار إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا في مطلع الأسبوع الحالي ، للاحتجاج على سياسات الحكومة النمساوية المناهضة للهجرة، ولم تكن معارضة سياسات الهجرة مقتصرة على اليسار، بل واجه المستشار النمساوي سباستيان كورتس بشكل متزايد انتقادات من داخل معسكره الحاكم.

ومن المؤكد أن الائتلاف الحاكم المكون من حزب الشعب ذي الاتجاه المحافظ الذي يتزعمه كورتس، وحزب الحرية اليميني المتطرف يتمتع بتأييد واسع تبلغ نسبته 57% من إجمالي عدد الناخبين، في الوقت الذي يحتفل فيه اليوم الثلاثاء بمرور عام على توليه الحكم.

ومع ذلك فإن الشخصيات المؤثرة داخل حزب الشعب وأيضا داخل دوائر جماعات الضغط التجارية المحافظة تطرح تساؤلات، حول ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت في سياساتها الرامية إلى وضع قيود على الساعين للحصول على اللجوء من الشباب وعلى المهاجرين بشكل عام.

وهذا التيار المعارض ظهر للعيان وبشكل يسبب الحرج لكورتس الشهر الماضي في فورارلبيرج، وهي ولاية صغيرة تقع في القطاع الغربي من النمسا وتعرف بأنها معقل تقليدي للتيار المحافظ.

كان المستشار النمساوي الذي يبلغ من العمر 32 عاما قد حضر اجتماعا مع مواطني بلدة بريجينز عاصمة ولاية فورارلبيرج، تناول القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وهو نوع من الاجتماعات يواجه فيه كورتس عادة جمهورا متعاطفا معه.

ومع ذلك بدأ العديد من الحاضرين يقاطعونه وهو على وشك المغادرة، طالبين منه أن يناقش سياسة الهجرة، خاصة في ظل محاولة مثيرة للجدل قامت بها الشرطة مؤخرا لتسليم امرأة أرمينية حامل وأسرتها لسلطات بلادها.

وصاح رجل من وسط جموع الحاضرين قائلا "إذا كنت لا تريد أن تتحدث إلينا هنا، فيمكننا أن نتظاهر في الشارع".

ووجد المواطنون بالبلدة مساندا بارزا لهم في حاكم الولاية ماركوس فالنر وهو سياسي بحزب الشعب، حيث وصف عملية تسليم المرأة بأنها "خاطئة وغير إنسانية".

وطالب فالنر بأن يكون للحكومات المحلية في النمسا سلطة في منح تأشيرات الدخول للبلاد في حالات إنسانية، الأمر الذي يحمي طالبي اللجوء من الأسر من الترحيل بعد أن يتم رفض منحهم وضع المهاجرين.

كما يعد حاكم الولاية من بين المحافظين الذين يمارسون الضغط لصالح الشباب الذين تم رفض طلبات لجوئهم ، والذين يتعلمون حرفة في النمسا، وطالب بأن يتم السماح لهم باستكمال عملية تدريبهم قبل ترحيلهم إلى بلادهم.

ويتفق معه في هذا المطلب كل من اتحاد الصناعات النمساوي والغرفة التجارية النمساوية، حيث أنهما يعتبران أن الشباب المهاجر بمثابة إضافة مرحب بها للأيدي العاملة الماهرة.

وعندما رفضت الحكومة منح استثناءات قال كارلهاينز كوف مدير الغرفة التجارية النمساوية في مقابلة إذاعية "إننا نشعر بالدهشة إزاء هذا القرار ونعتقد أنه مؤسف للغاية".

كما تشعر جماعات الضغط التجارية بالقلق إزاء أجندة الحكومة الرامية إلى "تطفيش" الأجانب الذين يتمتعون بمهارات عالية ويبحثون عن وظائف في النمسا لإبعادهم، وذلك عن طريق الشروط التي تضعها في طريقهم، ومن بينها حضور حصص دراسية منفصلة بالمدارس الابتدائية للتلاميذ الذين لا يتحدثون بالألمانية، إلى جانب تخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يعيشون في الخارج بينما يعمل آباؤهم في النمسا.