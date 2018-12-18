الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

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أحبطت وحدة من الجيش السوري محاولة مجموعة إرهابية التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال مصدر عسكري -في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"- إن وحدة من الجيش العاملة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة كنسبا.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد إيقاع العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وإجبار الباقين على الفرار تاركين خلفهم أسلحة وعتاد بينها مدفع هاون.

وتنتشر في ريفي اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي المحاذي للحدود الإدارية لإدلب مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم جبهة النصرة ولما يسمى "الحزب التركستاني" وتقوم بالاعتداء على نقاط الجيش السوري والمنازل السكنية في القرى والبلدات المجاورة.