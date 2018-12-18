الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 7:27 م القاهرة القاهرة 17.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

مؤسسة ترامب توافق على حل هيكلها تحت إشراف قضائي

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:56 م

قال المدعي العام لولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعت على اتفاق يتم بموجبه حلها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك