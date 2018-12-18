مؤسسة ترامب توافق على حل هيكلها تحت إشراف قضائي

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قال المدعي العام لولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعت على اتفاق يتم بموجبه حلها.