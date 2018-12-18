منسق الأمن والسلم الأفريقي: التحديات الامنية مازالت كبيرة في منطقة الساحل

أكد منسق الامن والسلم للاتحاد الافريقي،اسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل، خاصة مع تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا.

وقال بن شرقي في كلمته خلال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب أنه تم تحقيق العديد من الانجازات في القارة الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب والقضاء على بعض بؤر التوتر.

وأشار إلى ما تم انجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 % من ما احتلته حركة الشباب الارهابية وتمكين الحكومة من اداء عملها بطريقة طبيعية، إلى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة جيش الرب للمقاومة التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأوضح بن شرقي أن في بحيرة تشاد، تمكنت القوة الافريقية التي تعمل في المنطقة من تحقيق تقدم كبير في المنطقة، هذا بالإضافة إلى أنه جار التفكير لإعادة استتباب الامن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ان هناك جهود حقيقية تم انجازها لبناء قدرات الدول في المنطقة.

وحذر مسؤول السلم والامن في الاتحاد الافريقي من تفاقم الوضع الامني وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل، خاصة بعد وصول المزيد من الجماعات الارهابية الى بوركينافاسو في وقت يسود فيه عدم الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن تواجد قوات الامم المتحدة في المنطقة خاصة في شمال مالي الى جانب مساهمة عدد من الدول الاجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل لم يمكن من تغيير الاوضاع الامنية غير مستقرة فيها.

وأضاف أنه "لعل ما زاد من حدة تفاقم الأوضاع الامنية في هذه المنطقة الهشة هو تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا التي باتت تشكل تهديدا على امن دول الجوار من جهة ومنطقة الساحل والقارة الافريقية ككل، حيث يبقى الشاغل الأكبر للمسؤولين لا سيما في الجزائر" محملا من كانوا وراء تغيير النظام السياسي في ليبيا "المسؤولية الكاملة عن حالة الاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن تطلعه إلى دور ثنائي بين الهيئة الافريقية والامم المتحدة لجمع كل الفرقاء الليبيين، وذلك في لقاء مرتقب، لتمكين هؤلاء من التحضير الاحسن للمراحل القادمة بما فيها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وتسريع وتيرة العملية السياسية في البلاد".