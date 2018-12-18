الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 7:08 ص القاهرة القاهرة 13.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

«الدول العربية» تعقد اجتماعا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:21 ص

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي المحتلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك