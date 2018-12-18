«الدول العربية» تعقد اجتماعا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي المحتلة.