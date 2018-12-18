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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمستشفى في الهند إلى 8 قتلى وعشرات الجرحى

نيودلهي - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 10:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 10:52 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا اندلاع حريق في أحد المستشفيات في مدينة "مومباي" الهندية إلى 8 قتلى وأكثر من 176 مصابا.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء أنه تم إنقاذ أكثر من 147 شخصا عقب اندلاع الحريق في مستشفى "شركة التأمين الحكومية- إي إس آي سي" الواقعة في منطقة "أنديري" بمدينة "مومباي"، مشيرة إلى أن المصابين ومن بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة بالمدينة.

من جانبه، قال فيشواناث ماهاديشوار عمدة مدينة "مومباي" إنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

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