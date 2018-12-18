دي ميستورا: تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال يحتاج إلى خطوات

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يستكمل بعد.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في جنيف وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية: أعتقد مع الأمين العام للأمم المتحدة أن علينا قطع ميل إضافي بخطوات ماراثونية في سبيل تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوق بها ومتوازنة.

وأضاف دي ميستورا أنه سيجري مشاورات جديدة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في نيويورك، وسيقدم تقريرا حول سير هذه العملية لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل 20 ديسمبر.