العاملون في البرلمان النيجيري يمنعون النواب من الدخول بسبب الرواتب

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منع العاملون في البرلمان النيجيري النواب من دخول مبنى البرلمان اليوم الثلاثاء؛ وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سام ميلاي المسؤول برابطة العاملين في البرلمان القول خارج مبنى البرلمان في العاصمة أبوجا اليوم الثلاثاء، «لم يتم دفع الرواتب والحوافز، كما أنه تم الموافقة على زيادة المرتبات بنسبة 28% ولكن لم يتم تطبيقها».

وأضاف: «سوف نبقى أمام البرلمان حتى يتم الإيفاء بمطالبنا»، في ظل تواجد لقوات الشرطة عند عدة مداخل للبرلمان.

وقالت «بلومبرج» إنه لم يتم رصد دخول أي نائب لمبنى البرلمان.