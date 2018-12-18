«مراسلون بلا حدود»: خطاب الكراهية من السياسيين وراء زيادة حوادث قتل الصحفيين فى العالم

التقرير السنوى للمنظمة: السويد الأولى فى حرية الصحافة وأفغانستان الأخيرة ومصر فى المركز 161



حملت منظمة «مراسلون بلا حدود» خطاب الكراهية الذى يروجه «سياسيون عديمو الضمير» المسئولية عن ارتفاع عدد حوادث قتل الصحفيين فى العالم خلال العام الحالى.

وذكرت المنظمة الحقوقية، فى تقريرها السنوى، المنشور اليوم، على موقعها الإلكترونى، أن ثمانين صحفيا لقوا حتفهم منذ بداية العام الحالى، فى أرجاء العالم أبرزهم السعودى جمال جاشقجى بينما يقبع 348 آخرون فى السجون إلى جانب ستين آخرين محتجزين رهائن.

وذكرت المنظمة المعنية بحرية الصحافة والإعلام فى العالم السويد احتلت المركز الأول كأفضل مكان للصحافة الحرة فى العالم، تلتها النرويج ثم هولندا، فى حين جاءت أفغانستان فى المركز 180 والأخير كأسوأ مكان للصحفيين. واحتلت مصر المركز 161 بشكل عام فى حين احتلت المركز الثانى بعد الصين كأكثر دولة تسجن صحفيين، وتلتها تركيا وإيران والسعودية.

وبحسب التقرير السنوى للمنظمة بلغ عدد الصحفيين السجناء فى العالم خلال العام الحالى 348 صحفيا، منهم 60 صحفيا فى الصين، و38 فى مصر، و33 فى تركيا، و28 فى إيران، و28 فى السعودية.

وذكرت «مراسلون بلا حدود»، أن 60 من العاملين فى الوسط الإعلامى تعرضوا للاختطاف خلال العام الحالى، أى بزيادة ستة إعلاميين عن العام الماضى، مشددة على أن هذا الشكل من الملاحقة «منتشر فى الشرق الأوسط خصوصا. وباستثناء حالة واحدة، وقعت هذه الجرائم فى سوريا واليمن والعراق».

فى ختام تقريرها المطول، طالبت المنظمة الأمم المتحدة بتعيين «مفوض خاص لحماية الصحفيين»، معتبرة أنه على الرغم من إصدار المنظمة الدولية قرارات ترمى لتعزيز حماية الصحفيين لاسيما فى مناطق الصراعات، إلا أن هذه القرارات ليس لها حتى الآن تأثير إيجابى يذكر على الأرض.

وقال رئيس المنظمة كريستوف ديلوار: إن «العنف ضد الصحفيين بلغ معدلات غير مسبوقة والوضع الآن خطيرا». وأضاف أن هذه الزيادة المزعجة فى حالات القتل تعكس «كراهية الصحفيين التى يروج لها سياسيون وقادة دينيون ورجال أعمال أحيانا بشكل صريح».

بينما لم يشر التقرير مباشرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى دأب على توجيه الانتقادات للصحافيين واعتبر بعضهم «أعداء للأمة». لكن ديلوار قال إن «التعبير عن الكراهية يمنح العنف مشروعية وبالتالى يقوض الصحافة والديمقراطية نفسها».