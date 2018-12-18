محافظ الحديدة اليمنية: اتفاق السويد هو الفرصة الأخيرة أمام ميليشيا الحوثي

أكد محافظ الحديدة اليمنية الحسن طاهر أن اتفاق مشاورات السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين هو الفرصة الأخيرة أمام الميليشيا الانقلابية.

وحذر طاهر، في تصريح خاص لقناة «العربية الحدث» اليوم الثلاثاء، ميليشيات الحوثي من عدم الالتزام باتفاق الحديدة، مشددا على أنها فرصتهم الأخيرة وإلا لن يبقى إلا الحل العسكري.

وأوضح أنه حال فشل هذا الاتفاق فسيكون الرد السريع هو تحرير الحديدة عبر قوات الجيش اليمني والمقاومة والتحالف العربي.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب توصلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في محادثات بالسويد استمرت أسبوعا، واختتمت الخميس الماضي إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة لسحب القوات من الجانبين من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزود بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين، فيما قامت ميليشيا الحوثي باختراقه منذ الساعات الأولى.