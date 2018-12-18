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موسكو تنفي نيتها إنشاء قواعد عسكرية بحرية في إفريقيا حاليا

موسكو- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 12:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 12:16 م

نفى مدير القسم الافريقي بوزارة الخارجية الروسية أندريه كيمارسكي أن تكون بلاده تنوي إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في إفريقيا في الوقت الحالي.

وقال كيمارسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "لا يجري الحديث الآن عن إنشاء قواعد عسكرية بحرية روسية في بلدان Yفريقية"، مشيرا إلى أن تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الإفريقية له تاريخ طويل، ويعتبر أحد أهم مجالات التعاون منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وأضاف أن جيوش العديد من الدول الإفريقية بُنيت حسب النموذج السوفيتي، وتتجهز بالأسلحة السوفيتية ولاحقا الروسية، مؤكدا أن الدول الإفريقية تهتم بمواصلة هذا التعاون العسكري مع روسيا، وموسكو أيضا منفتحة على هذا التعاون.


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