رئيس زيمبابوي: نتائج التحقيق كشفت مسؤولية الجيش والشرطة عن وفاة محتجين

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قال رئيس زيمبابوي، إمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق كشف أن الجيش والشرطة في البلاد مسؤولان عن مقتل ستة أشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت في أغسطس الماضي بسبب الانتخابات.