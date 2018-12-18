رئيس زيمبابوي: نتائج التحقيق كشفت مسؤولية الجيش والشرطة عن وفاة محتجين

قال رئيس زيمبابوي، إمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق كشف أن الجيش والشرطة في البلاد مسؤولان عن مقتل ستة أشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت في أغسطس الماضي بسبب الانتخابات.