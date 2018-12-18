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رئيس زيمبابوي: نتائج التحقيق كشفت مسؤولية الجيش والشرطة عن وفاة محتجين

هراري - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 6:58 م

قال رئيس زيمبابوي، إمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق كشف أن الجيش والشرطة في البلاد مسؤولان عن مقتل ستة أشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت في أغسطس الماضي بسبب الانتخابات.

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