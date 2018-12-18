الصين تحتج بشدة حول ما ورد بشأنها في برنامج تعزيز الدفاع الوطني لليابان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء احتجاجها الشديد لدى اليابان، بشأن ما ورد في وثيقة حكومية تتعلق ببرنامج تعزيز الدفاع الوطني لليابان والذي يتضمن إنفاق مبالغ طائلة لشراء وتطوير أسلحة ومعدات عسكرية لدعم ما وصفته الوثيقة بـ "القوات الأمريكية التي تواجه الجيش الصيني في غرب المحيط الهادئ".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "إن اليابان لاتزال تردد نفس النغمة القديمة، وتصدر ملاحظات طائشة حول الأنشطة الدفاعية الطبيعية للصين".

وأضافت يينغ: "ما تفعله اليابان لا يساعد على تحسين وتطوير العلاقات الصينية اليابانية أو دعم الصورة الأوسع للسلام والاستقرار الإقليميين".

وعبرت عن استياء الصين ومعارضتها الشديدة لهذا الأمر، وأنها قدمت بالفعل احتجاجات شديدة لدى اليابان، داعية طوكيو إلى الالتزام بسياساتها الدفاعية والمسار السلمي للتنمية.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية أقرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء برنامجها الجديد لتعزيز الدفاع الوطني، حيث يتضمن إنفاق 238 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 الأولى من البرنامج الممتد لعشر سنوات، ويشمل إنتاج أول حاملة طائرات وإضافتها لأسطولها لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وشراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-38 بي"، ونشر منظومة "إيجوس أشور" البرية للدفاع المضاد للصواريخ.