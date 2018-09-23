الفاو والجامعة العربية توقعان اتفاقا لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة

وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وجامعة الدول العربية أمس الاثنين، اتفاقًا بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية.

ويبرز الاتفاق الذي تم توقيعه في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، التزام الطرفين بالعمل معًا مع دول المنطقة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.

ويأتي هذا الاتفاق بين المنظمتين في ظل تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية، بما يؤثر على 40.2 مليون شخص في المنطقة.

وأوضح المدير العام المساعد للفاو وممثل المنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد في كلمة له خلال توقيع الاتفاق، أن هناك حاجة لبذل الجهود الآن لمواجهة التدهور في حالة الأمن الغذائي في المنطقة من ناحية وبناء شراكات يمكنها تعزيز قدرة الدول على مكافحة الجوع في السنوات القادمة من ناحية أخرى، واصفًا الاتفاق بأنه "محطة بارزة" ستساعد في دفع الجهود المشتركة لبناء منطقة خالية من الجوع.

من جهتها أكدت مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية ندى العجيزي أن الشراكة مع منظمة "الفاو" ستقوي التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بدعم سياسي من الجامعة العربية، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام والنمو الزراعي الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.