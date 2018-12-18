العراق: منح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين لدورهما الإنساني

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منح نادية مراد وزوجها، جوازين دبلوماسيين.

وقال عبد المهدي، في كلمة أوردتها قناة «السومرية نيوز» اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء تقديرا لدورهما الإنساني.

وتعرضت الإيزيدية العراقية نادية مراد للأسر من قبل مقاتلي تنظيم داعش، وحصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام، مناصفة مع الطبيب الكونجولى دينيس موكويج لجهودهما لوقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو 7 آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس 2014 واحتجزهن تنظيم داعش في الموصل حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.