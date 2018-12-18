إعصار «فيثاي» يضرب شرق الهند

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تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية أوديشا بشرق الهند، اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة ورياح قوية، بعدما وصل إعصار «فيثاي» ساحل الولاية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الهندية هطول أمطار غزيرة في جنوب وشرق الولاية حتى غد الأربعاء مع تراجع قوة الإعصار تدريجيا.

ونقلت وكالة «بريس تراست أوف إنديا» عن إتش آر بسواس مدير الهيئة القول: «تحرك منخفض فوق الساحل الشمالي لولاية اندرا براديش نحو اتجاه شمال-شمال-شرق، وتراجعت قوته إلى منطقة ضغط منخفض ووصل غرب وسط خليج البنجال وولاية أوديشا صباح اليوم».

وقال مسؤول بالولاية إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية، ولكن إمدادات الكهرباء توقفت في بعض المناطق.

وقال مسؤول بارز بمكتب المفوض الخاص لشؤون الإغاثة إنه جرى إجلاء نحو 11600 شخص من منطقة جاجاباتي، التي تضررت المنازل بها بسبب إعصار تيتلي في أكتوبر الماضي.

وأضاف المسؤول أنه تم فتح مخيمات الإغاثة، وجرى توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 50 كيلومترا في الساعة على الساحل الجنوبي لولاية أوديشا خلال الـ12 ساعة المقبلة.

ومن المتوقع انحسار مياه الأمطار مساء غد الأربعاء.

وكان شخص قد لقى حتفه بعدما ضرب إعصار «فيثاي» ساحل ولاية اندرا براديش أمس الاثنين.