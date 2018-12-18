مصلحة الجوازات اليمنية تنفي مزاعم منح جواز السفر مقابل مبالغ مالية

نفى مصدر مسؤول في مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية الشائعات التي تزعم قيام المصلحة بمنح جواز سفر يمني ، لأشخاص لا يحملون الجنسية مقابل مبالغ مالية.

وأكد المصدر اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية،عدم صحة هذه المزاعم والأكاذيب والتلفقيات الزائفة التي تستهدف المصلحة وكادرها والجواز اليمني..معتبراً نشر مثل هذه الشائعات يستهدف أيضاً سيادة وأمن الوطن والسلطة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية.

وقال المصدر ، إن منح الجواز اليمني يتم عبر سلسلة إجراءات وأوراق ثبوتية أهمها وجود بطاقة شخصية تؤكد جنسية الراغب في الحصول على جواز السفر..لافتاً إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شائعات حول منح جواز السفر اليمني مقابل مبالغ مالية عاري من الصحة ولا أساس له على الواقع.

وأشار المصدر اليمني إلى أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم عبر مأجورين لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية.. داعياً وسائل الإعلام إلى إستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتأكد منها قبل نشرها.

وأضاف أن المصلحة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من قام بنشر وترويج مثل هذه المزاعم التي تسيء لجهود قيادتها ومنتسبيها.