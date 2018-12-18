«سي بي إس» تحرم الرئيس التنفيذي السابق من تعويض إنهاء الخدمة بسبب سوء السلوك

أعلن مجلس إدارة مؤسسة "سي بي إس كوربوريشن" الإعلامية الأمريكية، أمس الاثنين، أن رئيسها التنفيذي السابق ، ليه مونفيس، لن يحصل على تعويض إنهاء الخدمة المقدر بنحو120 مليون دولار، بعد تحقيق في سوء السلوك الجنسي.

واستشهد مجلس الإدارة بـ "الأضرار المتعمدة والمادية" التي ارتكبها مونفيس، إضافة إلى "انتهاك لسياسات الشركة وانتهاك عقد عمله وعدم التعاون المتعمد مع تحقيق الشركة" كسبب لحرمانه من تعويض إنهاء الخدمة.

وبدأت "سي بي إس" التحقيق مع مونفيس عقب مزاعم من نحو 12 امرأة تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي. واعترف مونفيس بإقامة علاقات جنسية مع بعضهن، لكنه نفى القيام بسلوكيات غير لائقة.

يشار إلى أن "سي بي إس" أنتجت بعضا من أكثر المسلسلات التلفزيونية شهرة في الولايات المتحدة، ومن بينها "ذا بيج بانج ثيوري" و"سيرفايفور" و"سي إس آي: كرايم سين إنفيستجيشن".

والتحق مونفيس بالشبكة عام 1995، وأصبح واحدا من أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في البلاد، حيث بلغ ما تقاضاه في العام الماضي 68 مليون دولار.

وقال مجلس إدارة "سي بي إس" يوم الاثنين إنه يتخذ "خطوات قوية لتحسين بيئة العمل لجميع الموظفين".