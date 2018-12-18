تايوان تطالب الصين بمزيد من الشفافية بشأن تفشي حمى الخنازير الإفريقية

طالبت الرئيسة التايوانية تساي انج وين، اليوم الثلاثاء، بكين، بأن تكون شفافة بشأن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في 22 إقليميا صينيا.

وقالت «تساي»، للصحفيين في المكتب الرئاسي في تايبيه: «نريد أن نقول للحكومة الصينية بجدية أنه لا يمكن إخفاء الموقف وأن إبلاغنا بالمستجدات على الفور أمر ضروري».

كان وزير مجلس شؤون البر الرئيسي تشين مينج تونج قد قال أمس الاثنين إن الصين لم ترد على 3 طلبات منفصلة للحصول على معلومات تتعلق بتفشي حمى الخنازير الإفريقية، الذي بدأ مطلع أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن تشين القول إن إخفاق الصين في السيطرة على الحمى يمكن أن يهدد قطاع لحم الخنازير في تايوان.

ويشار إلى أنه منذ تفشي الحمي في الصين في أغسطس الماضي، تبنت تايوان إجراءات وقائية لحماية 5.4 مليون خنزير في الجزيرة والقطاعات ذات الصلة التي تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار تايواني (1.6 مليار دولار أمريكي).

وجرى تشديد عمليات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، كما أرسلت الحكومة التايوانية الأسبوع الماضي رسائل نصية في أنحاء البلاد تحذر المواطنين من جلب منتجات اللحوم إلى البلاد.

وجرى إرسال الرسائل عقب أن كشف مسؤولو الجمارك عن منتجات لحوم مهربة من الصين مصابة بحمى الخنازير الإفريقية، وهو مرض غير مؤذ للبشر ولكنه مميت بالنسبة للخنازير.