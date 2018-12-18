مسؤولون خليجيون يبحثون في الكويت إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الحادى عشر للجنة النقل الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم السلامة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس عماد الجلوي - فى تصريح صحفى - إن الاجتماع سيناقش الإطار العام لدراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، إضافة إلى مسودة اتفاقية خدمات النقل الجوي بين دول المجلس.

وأضاف الجلوي أن الاجتماع سيتطرق إلى آخر مستجدات الحوار مع المفوضية الأوروبية، والتعديل المقترح من الامارات بتعديل القانون الخاص بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى مناقشة أنظمة النقل الجوي بدول المجلس وما يستجد من أعمال أخرى.

وأوضح أن اجتماعا آخر سيعقد غدا للجنة الملاحة الجوية، لدراسة إنشاء مجال جوي علوي لدول المجلس، ودور ومسؤوليات مرافق الأرصاد الخليجية عند تفعيل المسار العلوي الموحد، لاسيما ما يتعلق بتزويد البيانات المتعلقة بحالة الطقس على المسار العلوي، وإصدار أي تحذيرات في الحالات الجوية التي قد تؤثر على سلامة الطائرات في المجال الجوي العلوي الموحد.

وأشار الجلوى إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك أهمية موافقة القوات الجوية بكل دولة من دول المجلس على "مشروع الشؤون العسكرية بالأمانة العامة"، واستيفاء متطلبات التأهيل لأطقم الملاحة الجوية العسكرية المسيرة لإدارة حركة الملاحة الجوية المدنية، والربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية، وعوائق انسياب الحركة في الأجواء الخليجية، وتبادل بيانات ومعلومات الطيران والتنسيق المدني والعسكري، لافتا إلى أنه سيتم كذلك عقد الاجتماع الخامس عشر الخاص باللجنة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور رؤساء هيئات الطيران المدني في دول المجلس.