الاتحاد الأوروبي يدعو كوسوفو إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الواردات الصربية

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، كوسوفو إلى رفع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع الواردة من صربيا والبوسنة والهرسك.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن موجيريني قولها إنه من مصلحة كوسوفو إلغاء هذا القرار بشكل فوري، داعية بريشتينا إلى تسوية شكاواها عبر الحوار.

تأتي تصريحات موجيريني عقب اتهام رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي لها بسوء إدارة المحادثات حول تطبيع العلاقات مع صربيا والمدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي.

كانت كوسوفو قد فرضت - الشهر الماضي - ضرائب بنسبة 100% على الواردات الصربية، عقب فشل محاولة بريشتينا الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بسبب حملة الضغط الشديدة التي مارستها صربيا، العضو بالمنظمة، للحيلولة دون انضمامها.

يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا فى 2008 إلا أن بلجراد لا تعترف بهذا الاستقلال حتى الآن.