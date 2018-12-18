وزير الاقتصاد الألماني يبدي رد فعل متحفظ إزاء خطط الموازنة في فرنسا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، رد فعل متحفظ إزاء توقع فرنسا زيادة معدل عجز الموازنة لديها عن الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وقال ألتماير، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لباريس: "لا يوجد أي بيانات واضحة حول هذا الأمر حتى الآن... نحن لا نناقش مسائل افتراضية".

وأكد الوزير أن الجميع لديه مصلحة في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وكانت فرنسا تعهدت لأوروبا من قبل بإصلاح ماليات الدولة والالتزام على الدوام بالحد الأقصى الأوروبي لعجز الموازنة، والذي لا ينبغي أن يزيد عن 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

وعقب التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذعانا لحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، تتوقع الحكومة الفرنسية أن يتجاوز عجز الموازنة لديها هذا الحد.

وبحسب بيانات رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل عجز الموازنة العام المقبل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.