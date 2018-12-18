الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض انبعاثات السيارات بحلول 2023

قال مسؤولون نمساويون، إن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق على خطة لإلزام شركات صناعة السيارات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 37.5% بحلول 2030، في أعقاب مفاوضات مكثفة بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

يذكر أن نسبة الخفض التي سيتم حسابها على أساس مستويات عوادم السيارات الجديدة عام 2020، تمثل حلا وسطا بين الخفض بنسبة 35% وفقا لمقترحات الحكومات، و40% وفقا لمقترحات البرلمان.

في الوقت نفسه، فإنه سيتم تطبيق المعايير الجديدة عام 2030 على مجموعة منتجات شركة السيارات ككل ،وهو ما يعني أن بيع الشركات لسيارات منخفضة العوادم أو بدون عوادم تماما يتيح لها مواصلة بيع الطرز ذات العوادم المرتفعة نسبيا.

وقد أعلنت النمسا التي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا التوصل إلى الاتفاق.

يذكر أن خفض معدلات عوادم السيارات يمثل جزءا من الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري.