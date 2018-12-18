انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الاستقبال بجزر إيجة اليونانية

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تراجعت أعداد المهاجرين في مراكز الاستقبال بجزر إيجة اليونانية عقب أن قامت السلطات بنقل الآلاف منهم للبر الرئيسي.

وأفادت الحكومة اليونانية بأن عدد المتواجدين في مخيمات في ليسبوس وشيوس وساموس وليروس وكوس انخفض من نحو 20 ألف مهاجر في أكتوبر الماضي إلى نحو 14500.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت منذ أسبوعين من أن المخيمات المكتظة بالمهاجرين بمثابة قنبلة موقوتة.

ومن أجل تخفيف الحمل على المحليات وتحسين الوضع في المخيمات، قامت أثينا بنقل الآلاف، ومعظمهم من الأسر والسيدات غير المتزوجات وأفراد الأقليات الدينية، للبر الرئيسي.

ومع ذلك مازال الوضع حرجا في ساموس، حيث يكتظ مخيم مخصص لـ 648 مهاجرا بـ4000 مهاجر.

وشهد مخيم موريا في ليسبوس تحسنا طفيفا، حيث يأوي حاليا 4900 مهاجر، على الرغم من أنه مصمم لإيواء 3100.

يذكر أنه جرى إقامة المخيمات في إطار جهود الحد من تدفقات المهاجرين التي تصل اليونان عبر تركيا، وتم تكليفها بعملية فحص طلبات اللجوء.

ولكن عملية فحص الطلبات البطيئة لا تتوافق مع الأعداد التي تصل المخيمات، مما ادى لاكتظاظها بالمهاجرين.