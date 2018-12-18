صحيفة سعودية: مصلحة كافة الأطراف عدم الرضوخ لمن يريد عودة أسباب الفتن إلى اليمن

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن تدخلات بعض الجهات التي لا تريد السلام والأمن والاستقرار لليمن كانت تهدف إلى إفشال محادثات السويد، مشددة على أنها لا تمثل السبيل الأمثل لتسوية الصراع اليمني، وأنها لا تحمل إلا الكراهية لأجواء السلام التي أخذت تظهر في الأفق بعد سلسلة المباحثات مباشرة.

وقالت الصحيفة، فى تعليق لها اليوم تحت عنوان "صوت العقل والخطوات الحميدة"، إن مصلحة كافة الأطراف عدم الرضوخ لتلك الأصوات الحاقدة التي تريد عودة أسباب الفتن إلى الساحة اليمنية لتبقى الحرب مستعرة دون بصيص أمل لإنهائها بالطرق السلمية.

وأشارت إلى أن عقلاء اليمن يدركون خطورة تلك الأصوات على مقدراتهم ومصيرهم وسيادة أرضهم، فالعودة إلى تحكيم العقل والركون إلى مقتضيات ومسلمات السلام التي جاءت في النقاط المعلنة بعد مباحثات السويد تمثل الأسلوب الأمثل للتسوية، وتمثل الخلاص من شبح الحرب التي طال أمدها وخلفت ما خلفته من مآسٍ مازال اليمنيون يعانون من ويلاتها.

وأضافت: "العالم اليوم ينظر بعين ملؤها التفاؤل بإمكانية أن يُحكم عقلاء اليمن مصالحهم العليا ومصالح بلادهم على أية مصالح شخصية وهامشية، وأن يرتفعوا فوق خلافاتهم للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة".