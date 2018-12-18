مندوب روسيا: قرار كوسوفو إنشاء جيشها يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1244

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الاثنين، أن قرار كوسوفو إنشاء جيشها يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1244 الذي لا يسمح بأي قوات مسلحة بخلاف القوات متعددة الجنسيات.

وقال المندوب الروسي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي العاجلة حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "إن قرار تحويل قوات الأمن في كوسوفو إلى القوات المسلحة لكوسوفو كان انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن 1244 الذي أكد الأمين العام أنه يظل العمل القانوني الدولي الأساسي لتسوية الوضع في كوسوفو".

وتابع نيبنزيا: "يتضمن القرار مطلبًا واضحًا بنزع سلاح أية مجموعات مسلحة من ألبان كوسوفو، ويسمح بوجود وحدات متعددة الجنسيات حصرًا خاضعة للسيطرة الدولية على أراضي كوسوفو"، مؤكدًا أن قرار كوسوفو بإنشاء جيش لابد وأن يتم إلغاؤه.

وقال نيبنزيا إنه وفقًا لأحكام قرار مجلس الأمن 1244 "ينبغي اتخاذ تدابير فورية وشاملة من أجل نزع سلاح وتسريح أي تشكيلات ألبانية كوسوفية مسلحة".

يذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بالوقوف وراء تشكيل جيش في جمهورية كوسوفو.