مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط مختلفة عن كل الخطط السابقة

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، إن خطة واشنطن للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل تضم عناصر جديدة للنقاش وتستفيد من عالم التكنولوجيا الجديد الذي نعيش فيه ، مؤكدة أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط مختلفة عن كل الخطط السابقة".

وأضافت هايلي، التي ستغادر منصبها نهاية العام، في آخر جلسة لها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،"أن الخطة التي قالت إنها اطلعت عليها أطول كثيرا وتحتوي على المزيد من التفاصيل المدروسة،وتعترف بأن الحقائق على الأرض في الشرق الأوسط تغيرت " .

ودعت هايلي الفلسطينيين إلى الانخراط في بحث الخطة الأمريكية؛لأنها تقدم لهم فرصة السلام،لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى تحسن واضح في ظروف معيشته .